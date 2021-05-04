«Самый лучший пупсик»: Дзюба поздравил Слуцкого с юбилеем

https://static.news.ru/photo/ed74d6f6-acdb-11eb-824c-96000091f725_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба на своей странице в Instagram поздравил главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого с 50-летием.

Поздравление с юбилеем футболист опубликовал в сторис, сопроводив его совместной фотографией.

С днём рождения! Вы самый лучший пупсик, — написал Дзюба.

Недавно Леонид Слуцкий поделился мнением о возможной работе в «Спартаке». Он считает, что это невозможно. При этом он отметил, что только болельщики считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так.

Ранее «Рубин» выложил забавное видео, снятое во время первого тренировочного сбора в Турции. На представленных кадрах Слуцкий, сидя на гимнастическом мяче, покачивается из стороны в сторону под песню рэп-исполнителя Моргенштерна Cadillac. Композиция звучит фоном во время занятия в тренажёрном зале.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством столичный клуб три раза выигрывал чемпионат России, а также дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас он возглавляет казанский «Рубин».