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Слуцкий высказался о возможной работе в «Спартаке»

21:00, 17 февраля 2021
Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: fcrk/vk.com

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о возможной работе в «Спартаке». Он считает, что это невозможно.

Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд, — рассказал он журналисту Дмитрию Егорову.

Слуцкий добавил: только болельщики считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством столичный клуб три раза выигрывал чемпионат России, а также дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас он возглавляет казанский «Рубин».

Ранее стало известно, что тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско не станет продлевать истекающий летом 2021 года контракт после поражения московского клуба от «Зенита» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Руководство команды стало искать замену немцу, несмотря на то что он готов работать до конца сезона. Португальский специалист Леонарду Жардим входит в шорт-лист кандидатов на замену главному тренеру московского «Спартака».

Как писал NEWS.ru, именитый болельщик «красно-белых» глава МИД РФ Сергей Лавров поделился мнением, кто мог бы стать преемником Тедеско. Руководитель внешнеполитического ведомства не стал называть имён, отметив, что всегда поддерживал назначение российских специалистов.

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