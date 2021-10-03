Мощь «Зенита», проблемы топов и чудо Кержакова: итоги старта РПЛ

Стартовый отрезок в Российской премьер-лиге пройден. Команды сыграли по 10 матчей и ушли на перерыв, связанный с играми сборных. До конца турнира ещё вагон времени, но уже сейчас можно сделать первые выводы о турнирных перспективах клубов. Подводим промежуточные итоги чемпионата России.

«Зенит» — чемпион?

Мощный старт выдал победитель последних трёх розыгрышей РПЛ петербургский «Зенит». Команда с первых матчей захватила лидерство и до 10-го тура шла без поражений. Впечатление от стартового отрезка немного смазал последний матч, в которым «сине-бело-голубые» дома принимали «Сочи». Южане неожиданно нанесли сопернику первое поражение в сезоне, хотя многие считают их фарм-клубом «Зенита» из-за большого количества футболистов с ленинградским прошлым, а в некоторых случаях и настоящим.

Но на турнирную ситуацию поражение от «Сочи» не повлияло: «Зенит» остаётся уверенным лидером РПЛ, имея четырёхочковое преимущество перед ближайшим преследователем. Впечатляет размер скамейки петербуржцев, а также проведённая летом селекция. Бразилец Клаудиньо, к примеру, с ходу был признан лучшим футболистом команды в сентябре. Если «Зенит» продолжит играть в том же духе — четвёртого чемпионства кряду не избежать, тем более пока неясно, кто способен составить реальную конкуренцию «сине-бело-голубым».

В погоне за Питером

Хорошие шансы побороться за титул сохраняет «Динамо». Молодой и дерзкий коллектив под руководством прогрессивного немецкого тренера Сандро Шварца демонстрирует яркий атакующий футбол, но, как это свойственно молодёжи, не отличается стабильностью.

К 10-му туру команда выдала несколько по-настоящему классных матчей и имела все шансы идти на первом месте, но решению этой амбициозной цели помешали два домашних поражения от новичков РПЛ — «Нижнего Новгорода» и «Крыльев Советов». К тому же чуть сбавили обороты молодые лидеры динамовцев Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Кажется, пауза в чемпионате пойдёт «Динамо» на пользу.

В одном очке от москвичей находится «Сочи». В коллективе сразу несколько опытных футболистов, в разное время являвшихся звёздами РПЛ первой величины, но главная звезда команды — тренер Владимир Федотов. Всерьёз рассуждать о чемпионских амбициях сочинцев пока рановато, но побороться за место в еврокубках клубу вполне по силам.

Болотный футбол

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Сразу несколько именитых клубов смазали старт чемпионата. «Локомотив» до последнего момента шёл без поражений, но в десятом туре неожиданно проиграл «Ростову» и находится лишь на четвёртом месте. В последних трёх матчах подопечные Марко Николича набрали всего два очка, да и в целом «железнодорожники» очень мало выигрывают. В десяти матчах команда победила только четырежды, лишь огромное количество ничьих помогает ей оставаться в лидирующей группе.

Совсем рядом с «Локомотивом» находятся «Спартак», ЦСКА и «Краснодар», эти клубы объединяет несколько общих проблем. Коллективы перед стартом сезона получили новых тренеров, а также не смогли толком усилиться в межсезонье. Так что удачные игры чередуются с неудачными. В глаза бросается ренессанс «Спартака», который ещё недавно болтался рядом с зоной стыковых матчей, но благодаря двум победам подряд в последних турах вернулся в борьбу за медали.

Неожиданный спад накрыл и «Рубин», который поначалу виделся претендентом на борьбу за самые высокие места. Лидер команды Хвича Кварацхелия, не сумевший летом уехать в Европу, откровенно загрустил, а команда из последних пяти матчей проиграла четыре. Главному тренеру команды Леониду Слуцкому будет чем заняться в ближайшую паузу.

Место открытию и борьба за выживание

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Главный сюрприз на старте сезона преподнесли новички РПЛ. «Крылья Советов» демонстрируют яркий атакующий футбол и могли бы идти гораздо выше, однако мешает невнятная игра в обороне. Именно поэтому самарская команда проиграла практически всем топам, умудрившись увезти из Москвы победу над «Динамо».

«Нижний Новгород», напротив, выступает в роли Робин Гуда, отнимая очки у богатых и раздавая их бедным. В послужном списке команды Александра Кержакова выездные победы над «Спартаком», «Динамо» и «Рубином» соседствуют с домашними поражениями от «Ростова», «Арсенала» и «Уфы», однако такой разброс в результатах позволяет команде идти на восьмом месте. Подобного результата от команды, впервые оказавшейся в РПЛ, не ожидал никто.

В нижней части таблицы пока совершенно ничего не ясно. Сразу пять коллективов имеют в активе по восемь и девять очков, так что борьба за выживание обещает быть остросюжетной. Удивляет присутствие среди аутсайдеров «Химок» и «Ростова», хотя с последними всё более или менее ясно.

По ходу сезона команду ради работы со сборной России покинул главный тренер Валерий Карпин. Казалось, что проблемы клуба способен решить титулованный Юрий Сёмин, но и он пробыл у руля коллектива всего полтора месяца. Если в Ростове-на-Дону не хотят наблюдать за баталиями с участием местной команды на просторах ФНЛ, нужно срочно определяться с кандидатурой главного тренера.