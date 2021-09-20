Красно-белый кошмар: «Спартак» был не хуже ЦСКА в дерби, но снова проиграл

«Спартак» и ЦСКА выдали достаточно скучное дерби и не порадовали болельщиков яркой игрой с обилием голевых моментов. Удачливее оказались армейцы, которые вырвали победу благодаря голу Антона Заболотного. Рассказываем подробнее о главном матче РПЛ.

Сражение андердогов

«Игра была равна, играли два …», - именно эта крылатая фраза Валерия Карпина, посвящённая московскому дерби между «Спартаком» и «Динамо» в далеком 2010 году, приходила на ум перед началом главного дерби страны в нынешнем сезоне.

Действительно, и «Спартак», и ЦСКА перед стартом сезона пережили смену тренеров, невнятно закупились на трансферном рынке и слабо провели стартовый отрезок чемпионата. После семи туров команды расположились на соседних восьмом и девятом местах с одинаковым количеством набранных очков – 10. У лидирующего «Зенита» перед стартом тура на семь очков больше, так что проигравший клуб рисковал совсем «отвалиться» от борьбы за чемпионство.

Специалисты и болельщики не могли назвать перед матчем очевидного фаворита. Красно-белые вроде как увереннее провели последний матч в РПЛ, обыграв «Химки» (3:1), тогда как ЦСКА потерял очки с «Арсеналом» (2:2). Правда эйфория от победы над подмосковной командой у красно-белых быстро сменилась отчаянием от чудовищного домашнего поражения во встрече Лиги Европы с «Легией» (0:1).

Так что результат нынешнего дерби был максимально непредсказуемым. Это подтверждали и букмекерские котировки, шансы клубов на победу оценивались примерно поровну.

В стартовый состав армейцев вернулся травмировавшийся в матче за сборную Марио Фернандес, также с первых минут на поле появился Федор Чалов. На этом изменения относительно последней игры в РПЛ у ЦСКА закончились, а вот главный тренер «Спартака» Руй Вктория по-настоящему удивил выбором стартового состава.

Там появились сразу два дебютанта: купленный со скандалом бельгиец Максимилиано Кофрие заменил в обороне провалившего матч с «Легией» Николая Рассказова, а место в опорной зоне травмированного Романа Зобнина занял 20-летний Руслан Литвинов. Он уже выходил в матчах «Спартака» на замену, но в стартовый состав еще не попадал. По сути, молодому полузащитнику не было альтернативы: перед матчем травму получил ещё один опорник Йорит Хендрикс.

Скандального оттенка еще перед стартом дерби добавила персона главного арбитра Сергея Карасёва. На данный момент это лучший арбитр страны, входящий в число лучших в Европе, но прежде дерби с его участием нередко запоминались спорными судейскими решениями.

Торжество страха

Команды начали встречу очень осторожно. Никто не летел вперед и не применял высокий прессинг. Клубы явно присматривались друг к другу, а также адаптировались к погодным условиям: весь день в Москве лил дождь. Кто играет первым номером, понять было невозможно: кажется, никто из соперников не хотел брать эту роль на себя.

В первые полчаса команды не создали ни одного по-настоящему опасного момента и нанесли единственный удар в створ на двоих. Не самый опасный выстрел из-за пределов штрафной площади получился у Квинси Промеса. Через несколько минут из похожей ситуации пробил Георгий Джикия, но на этот раз Игорю Акинфееву пришлось потрудиться, чтобы отразить мяч.

В остальном же игра была достаточно спокойной, хотя ЦСКА временами совершал перспективные подходы к воротам соперника. Для создания опасных моментов не хватало последней тонкой передачи или классного удара. Похожие проблемы были в атаке и у «Спартака».

В целом же первый тайм слабо напоминал дерби, от матча такого статуса в нем было, разве что, только напряжение. Во втором тайме и спартаковские, и армейские болельщики были вправе ожидать от своих команд более яркой игры.

Уже на первых секундах второго тайма «Спартак» должен был выходить вперед: Акинфеев отразил мяч перед собой после удара Литвнова из-за пределов штрафной, и Эсекьелю Понсе ничего не мешало добить мяч в пустой угол. Возможно, у аргентинца даже было слишком много времени и свободного пространства: он спокойно прицелился, замахнулся и покатил мяч мимо ворот. Просто чудовищный промах!

Невероятный Заболотный и неудачливый Кофрие

По законам жанра «Спартак» должен был пропустить в ответной атаке, но этого не случилось. Как ни случилось и какого-либо эмоционального взрыва в игре. Команды продолжили демонстрировать осторожный и достаточно скучный футбол, правда, «Спартак» был чуть настырнее и конкретнее в атаке. Но новых опасных моментов создать не удавалось. Очередной всплеск произошел на 72-й минуте, когда Ильзат Ахметов здорово вошел в штрафную и выложил мяч под удар Чалову. Форвард ЦСКА из отличной позиции зарядил прямо в Айртона, который заблокировал удар.

Через несколько минут «Спартак» мог наказать соперника за расточительность, гости даже забили мяч, но Квинси Промес совсем немного забрался в офсайд. Точному удару голландца предшествовали впечатляющие проход и пас Зелимхана Бакаева, который вышел на замену и здорово вошёл в игру.

Но героем встречи было суждено стать не ему. За десять минут до конца матча шикарный удар слету в ближний угол удался Антону Заболотному. Мяч к форварду сборной России прилетел от Кофрие, который неудачно пытался заблокировать предыдущий выстрел футболистов ЦСКА. Бельгиец пытался встать на пути и удара Заболотного, но пропустил мяч между ног и только усложнил задачу вратарю «Спартака» Александру Максименко.

После пропущенного гола «Спартак», как это всегда бывает в нынешнем сезоне, расклеился и рассыпался. Команда абсолютно не умеет держать удар и не способна переломить ход неудачно складывающейся встречи. Не помогло даже удаление Заболотного, который на 90-й минуте получил вторую желтую карточку.

Итогом не самого зрелищного в истории дерби стала победа армейцев, хотя более заслуженным результатом игры была бы ничья. Тем не менее, везет сильнейшим: красно-синие включаются в борьбу за высокие места, а «Спартак» вязнет в середине таблицы и продолжает дарить болельщикам боль и разочарование.