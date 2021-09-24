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Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова»

14:15, 25 сентября 2021
Юрий Сёмин покинул пост главного тренера «Ростова» Юрий Сёмин Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»
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Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Информация появилась на сайте «жёлто-синих».

Как сообщает пресс-служба клуба, решение об отставке было принято после совместной встречи тренера Юрия Сёмина и президента команды Арташеса Арутюнянца.

Сёмин возглавил «Ростов» 2 августа, сменив на посту Валерия Карпина, который стал главным тренером сборной. Под руководством Сёмина команда одержала одну победу, три раза сыграла вничью и трижды потерпела поражение. После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» располагается на 14-м месте с шестью очками в активе.

Ранее сообщалось, что главным тренером сборной России по хоккею стал Олег Знарок, его предшественник Валерий Брагин будет консультантом Знарка.

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