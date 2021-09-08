ФИФА запретила двум бразильцам выступать за «Зенит» до 14 сентября

Бразильские футболисты петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо не смогут сыграть за «Зенит» в предстоящие выходные. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист ВВС Саймон Стоун.

По его словам, ФИФА наложила санкции на ряд футболистов после обращения Бразильской конфедерации футбола. Некоторые клубы не отпустили своих игроков в бразильскую сборную на фоне эпидемиологической ситуации, так что конфедерация попросила ФИФА включить в отношении этих игроков и их клубов «правило пяти дней». Таким образом, спортсмены не смогут играть за свои клубы в течение пяти дней после паузы на матчи сборных.

«Зенит» в начале сентября отозвал из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо. Они тоже подпали под санкции. Напомним, что 11 сентября «Зенит» сыграет на своём поле против «Ахмата» из Грозного.

Ранее спортивный журналист Константин Генич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал соперников «Зенита» в Лиге чемпионов. Команда Сергея Семака в групповом этапе сыграет против «Челси», «Ювентуса» и «Мальмё». По мнению журналиста, у «Зенита» весьма неплохие шансы выйти в Лигу Европы, так как петербургский клуб во многих аспектах превосходит команду из Швеции.