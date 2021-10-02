«Динамо» упустило шанс приблизиться к «Зениту», проиграв «Крыльям»

Футбольный клуб «Динамо» на своём поле проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 0:1. Таким образом, москвичи упустили шанс приблизиться к лидирующему в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Единственный мяч в матче 10 тура первенства на 23-й минуте забил Роман Ежов. Самарский клуб после этой игры набрал 13 очков и поднялся на десятое место. У «Динамо» 19 очков и вторая позиция.

Лидирует в чемпионате «Зенит», у которого 23 очка в девяти матчах. Третьим идёт московский «Локомотив» с 17 очками. Далее расположились «Краснодар», ЦСКА и «Сочи».

Ранее бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко заявил, что нельзя сравнивать «сине-бело-голубых» со «Спартаком» девяностых, так как это абсолютно разные вещи. Тогда, по словам Мутко, гегемонии «красно-белых» поспособствовали возможности страны.