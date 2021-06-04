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Футбол

Мутко объяснил гегемонию «Зенита»

12:33, 04 июня 2021
Виталий Мутко Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал, как долго продлится гегемония петербургского «Зенита». Его слова передаёт «Р-Спорт».

Гегемония «Зенита» немного другая — это состав, это мощная экономическая база, ну и какие-то околофутбольные вещи, — объяснил Мутко.

По его мнению, нельзя сравнивать «сине-бело-голубых» со «Спартаком» в девяностых — это абсолютно разные вещи. Тогда, как вспоминает Мутко, гегемонии «красно-белых» поспособствовали возможности страны.

Тем не менее экс-глава РФС уверен, что в России может быть конкурентоспособный чемпионат. Как утверждает государственный деятель, шесть-семь клубов Российской премьер-лиги имеют серьёзную экономическую основу, что важно для развития.

Петербургский «Зенит» под руководством Сергея Семака по итогам сезона-2020/21 стал в третий раз подряд обладателем золотых наград турнира.

Ранее президент российского футбольного клуба из Махачкалы «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов заявил на своей странице в Instagram, что в ближайшее время подпишет контракт с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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