«Ему плевать на клуб»: почему Медина променял ЦСКА на «Спартак» Какая зарплата будет у игрока в команде красно-белых и кому выгоден этот трансфер

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Хесус Медина

Полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина подпишет контракт со «Спартаком». Красно-белые предложили футболисту высокую зарплату, и 26-летний парагваец решил покинуть ФК ЦСКА, за который играл больше года. Что еще известно о трансфере игрока — в материале NEWS.ru.

Почему Хесус Медина захотел перейти в «Спартак»

По информации сразу нескольких изданий, футболист Хесус Медина близок к переходу из ЦСКА в «Спартак» за €7 млн. Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале уточняет, что сумма в €6 млн будет выплачена сразу, а еще миллион будет добавлен в случае успешного выступления парагвайца в составе «Спартака». ФК установил критерий для игрока: определенное количество голов, результативные передачи и появление в стартовом составе.

Футболисту предстоит медицинское обследование, которое запланировано на воскресенье. Медина подпишет договор со «Спартаком» до лета 2026 года. За год он будет зарабатывать €1,6 млн в красно-белом клубе против €800 тысяч в ЦСКА.

Кого еще хочет приобрести «Спартак»

«Спартак» намерен усилить не только полузащиту, но и нападение. Красно-белые заинтересованы в переходах к ним нападающего «Труа» Мамы Самбы, вингера «Кадиса» Тео Бонгонды и форварда сборной Колумбии Альфредо Морелоса.

Кто такой Хесус Медина

Парагваец пришел в ЦСКА в январе 2022 года. Предыдущий клуб Медины «Нью-Йорк Сити», в составе которого он стал чемпионом МЛС (Major League Soccer — «Высшая лига футбола США». — NEWS.ru), не стал продлевать контракт с полузащитником. На правах свободного агента футболист заключил соглашение с армейцами на 3,5 года и дебютировал в российском клубе в матче против «Спартака» 26 февраля прошлого года.

Всего в составе ЦСКА Медина провел 45 матчей и забил 12 голов. Особенно успешным для него получился прошлый сезон, в котором помимо 11 мячей он записал в свой актив восемь голевых передач. 26-летний парагваец стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны. В финале Медина на седьмой минуте сломал фалангу пальца, но провел на поле более 90 минут, реализовав послематчевый пенальти.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Хесус Медина

Почему Медина уходит из ЦСКА

Полузащитник, вероятно, решил покинуть армейский клуб из-за конфликта с главным тренером команды Владимиром Федотовым. Парагваец отлично проявил себя в стартовых турах прошлого сезона, но с 10-го игровое время Медины сократилось, и он за 11 матчей отметился только одним результативным действием. Однако концовку сезона Хесус снова провел ударно, отметившись голами в ворота прямых конкурентов — «Спартака» и «Ростова».

Наряду с другим южноамериканцем Хорхе Карраскалем Медина подвергся критике со стороны Федотова после матча со «Спартаком» в первом круге. Наставник был недоволен самоотдачей игроков, и если Хесусу в итоге удалось вернуть место в основе, то Хорхе окончательно потерял позицию в стартовом составе. Однако и у Медины остался осадок. Ему не понравилась позиция левого полузащитника, и он отказался рассуждать на тему своего будущего в клубе до окончания сезона.

В отличие от Марио Фернандеса парагваец не делал заявлений, что в России для него существует только один клуб, он не выступал за красно-синих 10 лет, поэтому его уход воспринимается спокойно. Об этом в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал бывший нападающий «армейцев» Валерий Масалитин.

«Странный переход во всех отношениях. В первую очередь смущает то, что он сам попросил о переходе. На первый план вышла финансовая сторона, а не спортивная. Предложили в два раза больше. Человек собрался и ушел. Понятно, что ему наплевать на клуб. Он иностранец. Деньги на первом месте. ЦСКА этот переход выгоден», — считает Масалитин.

Эксперт добавил, что на месте Медины раскрылся Иван Обляков, а быть левым полузащитником парагваец не готов. По словам Масалитина, еще неизвестно, выдержит ли Хесус в «Спартаке» конкуренцию.

Бывший нападающий ЦСКА считает, что трансферы Медины и Фернандеса сравнивать нельзя. «Фернандес сделал себе имя в ЦСКА, ему помогли получить российский паспорт и отпустили в Бразилию, согласившись на его условия. Он уезжал по семейным обстоятельствам, и его отдали бесплатно. Теперь он приезжает, и за него надо платить! Никуда не годится. Поэтому его уход не имеет ничего общего с переходом Медины. Две разные истории. Медина пробыл в ЦСКА чуть больше года, а в Фернандеса вложили душу», — сказал Масалитин NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Иван Обляков

Зачем Медина «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль планирует использовать новичка команды как центрального атакующего полузащитника. В составе красно-белых хватает футболистов, способных сыграть в центре поля: Роман Зобнин, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс и Наиль Умяров. Но ни один из них не сумел отметиться стабильной и результативной игрой в течение всего сезона. Лучшим из них по системе «гол+пас» стал Пруцев, забивший один мяч и пять раз ассистировавший партнерам в 27 играх. У остальных показатели скоромнее, а у Медины восемь голов и семь передач в 25 матчах.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Хесус Медина

К тому же в «Спартаке» нет хорошего атакующего центрального полузащитника. Если с фланга Антон Зиньковский умеет стабильно находить головы партнеров в чужой штрафной, то в центре поля не хватает игрока с культурой последнего паса. Поэтому нападающие «Спартака» были вынуждены разыгрывать мяч между собой — Квинси Промес и Александр Соболев на двоих забили 33 мяча и отдали 14 голевых передач. По мнению экспертов, даже если Медина не усилит «Спартак», красно-белые уже ослабили прямого конкурента таким трансфером.

Как долго «Спартак» работал над трансфером Медины

Руководство «Спартака» уже с мая приступило к работе по трансферу футболиста. 15 июня парагвайский журналист Бруно Понт на своей странице в Twitter впервые сообщил о ведущихся переговорах. Агенты Медины по-разному прокомментировали эту информацию. Ренато Биттар заявил, что игрок «счастлив в ЦСКА», а Аугусто Параха, работающий также с защитником «Спартака» Алексом Дуарте, не был столь категоричен.

22 июня президент ЦСКА Евгений Гинер, отвечая на вопрос, возможен ли трансфер Медины в «Спартак», заявил «Спорт-Экспрессу», что в принципе не может представить переход игрока армейского клуба в стан такого соперника. В том же интервью глава ФК предположил, что Фернандес вернется в ЦСКА.

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