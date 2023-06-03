Названы серебряный и бронзовый призеры чемпионата России по футболу ЦСКА стал серебряным призером РПЛ, а «Спартак» — бронзовым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Футболисты московского ЦСКА победили «Ростов» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стали обладателями серебряных медалей чемпионата России сезона-2022/23. Московский «Спартак» выиграл бронзу, несмотря на поражение во встрече с «Крыльями Советов» — 0:1. ФК «Зенит» стал чемпионом еще в 26-м туре, победив красно-белых.

ЦСКА обеспечил серебряные медали после матча 30-го тура против «Ростова», команда Владимира Федотова одержала крупную победу над ростовчанами — 4:1. Армейцы попали в призовую тройку впервые с сезона-2017/18. <...> «Спартак» стал обладателем бронзовых медалей, несмотря на поражение от «Крыльев Советов» в последнем туре сезона (0:1). Красно-белые финишировали в топ-3 второй раз за последние три сезона, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЛ.

Лучшим бомбардиром сезона стал нападающий футбольного клуба «Зенит» Фелипе Малком. В 27 матчах РПЛ бразилец забил 23 мяча. Вторую строчку в списке голеадоров занял форвард «Спартака» Квинси Промес (20), третье место — нападающий ЦСКА Федор Чалов (19).

Ранее аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что уходит из ФК «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона. О своих будущих планах футболист не сообщил.