В рядах ВСУ резко возросло число дезертиров: новости СВО на вечер 8 октября Последние новости об СВО

Фото: МО Украины

В рядах Вооруженных сил Украины резко возросло число дезертиров, заявил аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша. По его словам, солдаты украинской армии отказываются идти в бой из-за усталости на фронте, растущего уровня стресса и проблем с психическим здоровьем. Обозреватель также отмечает, что бойцы ВСУ стали заложниками ситуации, когда обучение не соответствует тактике противника.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Россия получила стратегическое преимущество, когда вложилась в разработку гиперзвуковых ракет. При этом США потратили все свои деньги на F-35, которые во многом уступают российскому оружию, отметил он. По словам аналитика, российские гиперзвуковые ракеты могут делать то, о чем F-35 «не могут даже мечтать», защититься от них невозможно.

Оператор FPV-дрона уничтожил блиндаж украинских военных на Южно-Донецком направлении в зоне СВО, сообщил командир взвода авиаразведки. По его словам, по сооружению противника был нанесен прямой удар беспилотником-камикадзе после того, как его обнаружила российская разведка. Снаряд БПЛА залетел внутрь блиндажа.

Утром 8 октября стало известно, что 13 сентября члены организации «Правый сектор» (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) расстреляли 22 мирных жителя в Снигиревке под Херсоном на занятой Вооруженными силами Украины территории. Источник РИА Новости в российских силовых структурах сообщил, что поводом для расправы стали пророссийские взгляды граждан.

Фото: МО Украины

Газета Financial Times пишет, что Украина может лишиться поддержки США, если на пост спикера палаты представителей будет назначен Джим Джордан, который голосовал против помощи Киеву. Для администрации президента страны Джо Байдена и Киева это станет худшим вариантом из возможных, отметили авторы публикации.

CNN отмечает, что план президента России Владимира Путина по созданию противоречий среди членов НАТО во время военных действий на Украине начал работать. По информации канала, на это указывает согласование временного бюджета правительства США без помощи Киеву.

Геополитический и военный аналитик Драго Боснич назвал в статье для InfoBRICS базы ВСУ с истребителями F-16 новыми целями для Вооруженных сил России. Он отметил, что украинские военные разместят самолеты в нескольких городах страны, таких как Львов, Одесса и Николаев. Американские истребители станут для украинской армии «логистическим кошмаром», убежден Боснич.

Соединения группировки российских войск «Днепр» уничтожили место скопления Вооруженных сил Украины у острова Алексеевский под Херсоном, заявил представитель оперативных служб региона. Потери ВСУ составили 12 погибших и двое раненых. Кроме того, была уничтожена реактивная система залпового огня «Град».

Артиллеристы Вооруженных сил России подбили танк ВСУ в боях на Запорожском направлении, сообщили в российском Минобороны. На опубликованных кадрах видно, как артиллерийский расчет наносит прицельный удар по украинской бронемашине, которая движется под прикрытием лесополосы в сторону огневой позиции.

ВС России уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» на Харьковском направлении, заявили в Минобороны РФ. Кроме того, в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области была ликвидирована самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300, отметили в ведомстве.

Экс-глава Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли оказал влияние на главу Белого дома Джо Байдена в вопросе поставок оружия и военной техники на Украину, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в феврале 2022 года в первые часы российской спецоперации он проси Милли повлиять на американскую администрацию для поддержки украинских войск.

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Российские военные точечными ударами из РСЗО «Град» ликвидировали позиции ВСУ в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении, сообщил в Telegram-канале военкор Чингис Дамбиев. Он также опубликовал видео работы российских РСЗО. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Корреспондент Welt Гидо Шмидтке считает, что Украина не способна защитить собственное воздушное пространство из-за дефицита систем ПВО. Из-за нехватки комплексов под защитой находятся только крупные города и важные военные объекты страны, отметил журналист.

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