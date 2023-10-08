Российские военные уничтожили украинскую «Точку-У» под Харьковом

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» на Харьковском направлении, сообщило Министерство обороны в Telegram-канале. Также, по данным ведомства, в районе населенного пункта Маловарваровка Николаевской области была ликвидирована самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300.

В районе населенного пункта Пересечное Харьковской области поражена на позиции пусковая установка тактического ракетного Комплекса «Точка-У». В районе населенного пункта Соколовка Николаевской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса С-300, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки украинская армия пыталась атаковать ракетами «Точка-У» три раза. Все снаряды были перехвачены средствами противовоздушной обороны, добавили в ведомстве. Кроме того, уничтожены и подавлены силами радиоэлектронной борьбы 25 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее военный корреспондент Чингис Дамбиев сообщил, что Вооруженные силы России точечными ударами из реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили позиции ВСУ в населенном пункте Урожайное. Военкор также опубликовал кадры работы российских РСЗО на Южно-Донецком направлении спецоперации.