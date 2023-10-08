Российские «Грады» уничтожили позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: МО РФ

Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

ВС России точечными ударами из РСЗО «Град» ликвидировали позиции Вооруженных сил Украины в населенном пункте Урожайное на Южно-Донецком направлении, сообщает в Telegram-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев. Он также опубликовал видео работы российских РСЗО.

На кадрах видны многочисленные точечные вспышки огня.

Также Дамбиев опубликовал видео, на котором запечатлен уничтоженный американский бронеавтомобиль Humvee, стоявший на вооружении ВСУ. Он рассказал, что российские военные уничтожили бронемашину на Запорожском направлении.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры того, как российские артиллеристы выявили под Авдеевкой группу украинских саперов, минирующих тропы в серой зоне. Точным обстрелом ВС РФ уничтожили все подразделение ВСУ.

Вместе с тем Минобороны доложило, что ВС России нанесли ракетный удар по пункту погрузки бронированной военной техники 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Николаевской области. Как уточнили в ведомстве, уничтоженная техника предназначалась для усиления украинских войск на линии боевого соприкосновения.