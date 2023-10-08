Стало известно об уничтожении скопления живой силы ВСУ у Алексеевского ВС РФ уничтожили место скопления живой силы ВСУ у острова Алексеевский

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Торнадо-Г»

Соединения группировки российских войск «Днепр» уничтожили место скопления Вооруженных сил Украины у острова Алексеевский под Херсоном, сообщил представитель оперативных служб региона. Потери ВСУ составили 12 погибших и двое раненых. Кроме того, была уничтожена реактивная система залпового огня «Град», передает ТАСС.

[Уничтожено] место скопления живой силы противника в районе острова Алексеевский. Потери ВСУ в живой силе: 12 погибших и 2 раненых, — сообщил источник.

По его данным, украинская армия потерпела поражение в районе населенного пункта Садовое, была уничтожена пушка-гаубица Д-20 с боекомплектом. Погибли семь украинских военнослужащих, трое ранены.

[Уничтожен] 120-мм миномет, расчет и боекомплекты к ним в районе населенных пунктов Садовое и Понятовка. Потери ВСУ в живой силе: 10 человек погибли и 4 ранены, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 нанесли 12 ракетных ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Общее количество потерь ВСУ оценивается более чем в четыре взвода живой силы. Кроме того, были уничтожены две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», буксируемая гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.