Войска РФ нанесли 12 ракетных ударов по ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации Западной группировки выполнили 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передает ТАСС со ссылкой начальника пресс-центра этой группировки Вооруженных сил РФ Сергея Зыбинского. Общее количество потерь противника оценивается как более четырех взводов живой силы.

В ходе боевых действий на Купянском направлении расчеты тяжелых огнеметных систем группировки войск «Запад» нанесли удар по взводным опорным пунктам 32-й механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка, кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, — заявил Зыбинский.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе российская группировка уничтожила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ранее сообщалось, что на северном фланге Артемовского направления российские войска улучшили свои позиции. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что зафиксировано расширение серой зоны примерно на 200 метров. В последние дни бойцы ВСУ предпринимали попытки вытеснить подразделения ВС РФ по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка, но все они были нивелированы. Глава ДНР ранее сообщал, что ВСУ могут начать наступление против российских военных на Ореховском и Угледарском направлениях, где наблюдалось скопление сил противника.