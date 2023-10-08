«От них нет защиты»: в США назвали грозное оружие России Экс-разведчик ЦРУ Макговерн: гиперзвуковые ракеты России оказались неуязвимы

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Россия получила стратегическое преимущество, когда вложилась в разработку гиперзвуковых ракет. США потратили все свои деньги на F-35, которые во многом уступают российскому оружию, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Россия впервые получила стратегическое преимущество перед США. США потратили все свои деньги на F-35, которые не могут по сути нормально летать при дожде, а СССР и позже Россия вложились в гиперзвуковые ракеты, которые невозможно сбить, — резюмировал Макговерн.

По его словам, российские гиперзвуковые ракеты могут делать то, о чем американские F-35 «не могут даже мечтать», защититься от них тоже невозможно. Так бывший аналитик прокомментировал слова президента России Владимира Путина на площадке клуба «Валдай» об испытаниях сверхзвукового оружия.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Майя Карлин рассказала о новом оружии Вооруженных сил России, из-за которого авиабазы украинской армии оказались под угрозой. Речь шла о модернизированном варианте беспилотника «Ланцет». По словам журналистки, дрон способен поражать цели на дальнем расстоянии, и ВСУ придется поменять местоположение военных объектов, чтобы не допустить их уничтожения.