ВС России перешли в контратаку в ДНР: новости СВО на утро 8 октября

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные провели успешные атаки практически на всех участках фронта в ДНР за последние сутки, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. Он отметил, что по всей линии фронта активно работала отечественная артиллерия и авиация.

Советник главы ДНР добавил, что удары наносятся на Угледарском и Артемовском направлениях. На Купянском направлении, по его словам, силы ВС РФ начали наступление и успешно продвигаются вперед.

Вооруженные силы Украины попытались нанести ракетный удар по Крыму, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве отметили, что для атаки использовался модифицированный комплекс ПВО С-200.

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен уничтоженный бронеавтомобиль Humvee американского производства, стоявший на вооружении ВСУ. Он рассказал, что российские военные уничтожили бронемашину на Запорожском направлении.

Фото: МО РФ

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. В общей сложности было выпущено 93 боеприпаса.

В результате обстрелов под огонь попали районы четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район и Донецк. Повреждены оказались пять жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

Запад скоро потеряет интерес к поддержке Украины, считает турецкий обозреватель Кадир Устюн. Американцы уже не испытывают такого желания помогать Киеву, какое наблюдалось в начале СВО, отметил он.

По словам журналиста, президент США Джо Байден может избежать такого развития событий. Для этого ему нужно обратиться к народу и, заручившись поддержкой граждан, оказать давление на конгресс.

Похожую точку зрения высказал политолог Стивен Вертхайм. По мнению эксперта, Белый дом взял на себя слишком много обязательств, о чем властям очень скоро придется пожалеть. Вертхайм уверен, что сейчас США должны бросить все свои силы на китайское направление, но до этого момента придется попрощаться с европейскими и украинскими партнерами.

НАТО истребила большую часть украинцев, заявил американский журналист Клейтон Моррис. По его словам, поставляя Киеву оружие и деньги, Альянс лишь усугубил российско-украинский конфликт. Моррис подчеркнул, что из-за распада СССР на Украине почти не осталось молодежи, поэтому средний возраст украинского солдата — 40 лет. На 2020 год, по некоторым данным, мужчин этого возраста на Украине было не больше 300 тысяч, а потери ВСУ с начала СВО составили около полумиллиона человек. Именно Североатлантический альянс поспособствовал сокращению численности населения, отметил журналист.

Фото: МО Украины

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации этой группировки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский. Общее количество потерь противника оценивается более чем в четыре взвода живой силы.

Российская армия с помощью мелких и эффективных контратак выводит из равновесия украинские войска. Благодаря этому удалось остановить контрнаступление ВСУ, заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу. Кроме того, ротация подразделений позволила российской армии получить дополнительное преимущество перед противником, отметил он.



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