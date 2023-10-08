ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР

Фото: МО Украины

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 28 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале. В общей сложности было выпущено 93 боеприпаса.

За истекшие сутки представительство сообщало о 28 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru), — говорится в сообщении представительства.

В результате обстрелов под огонь попали районы четырех населенных пунктов Донецкой Народной Республики, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район и Донецк. Повреждены оказались пять жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

5 октября ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. По информации Telegram-канал SHOT, огонь велся из РСЗО «Град». Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавших среди населения в результате обстрела нет. По его словам, снарядами были повреждены здания неработающей пекарни и торгового центра, который находится на ремонте. Кроме того, осколками посекло два административных здания и один коммерческий павильон.