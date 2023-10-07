Российская армия перешла в контратаку в ДНР Гагин: ВС России за сутки контратаковали практически на каждом направлении в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные провели успешные атаки практически на всех участках фронта в ДНР за последние сутки, передает РИА Новости со ссылкой на советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Яна Гагина. Он отметил, что по всей линии фронта активно работала отечественная артиллерия и авиация.

За последние дни и за истекшие сутки наши силы не только отражали наступление противника по всей линии фронта, но и практически на каждом из направлений переходили в контратаку — достаточно успешно. По всей линии фронта активно работала наша артиллерия и авиация, — заявил Гагин.

Советник главы ДНР добавил, что на удары наносятся на Угледарском и Артемовском направлениях. На Купянском направлении силы ВС РФ начали наступление и успешно продвигаются вперед.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные отразили атаку ВСУ в районе Приютного на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ понесли потери в живой силе и технике, а войска ВС РФ заняли позиции на местах отступления противника.

На северном фланге Артемовского направления российские войска улучшили свои позиции. Пушилин отметил, что зафиксировано расширение серой зоны примерно на 200 метров. В последние дни бойцы ВСУ предпринимали попытки вытеснить подразделения ВС РФ по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка, но все они были нивелированы. Глава ДНР ранее сообщал, что ВСУ могут начать наступление против российских военных на Ореховском и Угледарском направлениях, где наблюдалось скопление сил противника.