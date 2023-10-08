Стало известно об убийстве «Правым сектором» более 20 жителей Снигиревки РИА Новости: «Правый сектор» убил 22 жителя Снигиревки

Фото: МО Украины

Бойцы «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) убили 22 жителя Снигиревки в Херсонской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, поводом для расправы стали пророссийские взгляды граждан.

Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они — граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов, — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, все убийства были совершены 13 сентября. Оперативным способом удалось установить личности пяти погибших — это мужчины в возрасте от 38 до 60 лет, добавил источник.

Ранее сообщалось об облавах, устраиваемых украинскими властями на местное население Снигиревского района. По словам главы местной администрации Юрия Барабашова, тогда были арестованы 19 жителей. Прежде всего киевские власти ищут тех, кто сотрудничает с Россией, причем людей порой арестовывают просто по доносам, уточнял чиновник. Барабашов предполагал, что подобная зачистка говорит о намерении превратить населенный пункт в логистический хаб ВСУ без угрозы раскрытия информации о перемещениях войск.