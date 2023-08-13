Власти Киева под Херсоном арестовали жителей за пророссийские взгляды Барбашов: за пророссийские взгляды арестованы 19 жителей Снигиревки

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти устраивают облавы на пророссийски настроенное местное население в Снигиревском районе на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил ТАСС глава района Юрий Барбашов. По его словам, уже арестованы 19 жителей.

По нашей информации, в Снигиревском районе прошла облава, были задержаны 19 человек, и среди них нет тех, с кем мы поддерживали контакт. Ищут именно тех, кто сотрудничает [с Россией], у кого пророссийские взгляды. По доносам людей просто арестовывают, — отметил глава района.

Барбашов предположил, что подобная зачистка в Снигиревке говорит о том, что этот населенный пункт станет логистическим хабом в намечающихся военных действиях в районе Днепра. По его мнению, зачистка там потребовалась, чтобы жители не могли делиться информацией о перемещении украинских войск.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ совершили попытку покушения на него с помощью высокоточных ракет английского производства. По его словам, инцидент произошел 9 июня. По местам его предполагаемого нахождения было выпущено по меньшей мере десять снарядов.