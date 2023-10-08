В США назвали «худший сценарий» для Байдена и Украины FT: Украина может потерять поддержку США из-за нового спикера палаты представителей

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Джим Джордан

Украина может лишиться поддержки США, если на пост спикера палаты представителей будет назначен Джим Джордан, который голосовал против помощи Киеву, пишет Financial Times. Для администрации президента страны Джо Байдена и Украины это станет худшим вариантом из возможных, говорится в публикации.

Это худший сценарий для администрации Байдена, который до недавних пор казался маловероятным. <...> Джим Джордан действительно может стать спикером палаты представителей, и он голосовал против финансирования Украины, — отметила старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Она добавила, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому уже стоит начать беспокоиться, потому что шансы Джордана занять этот пост достаточно высоки.

Ранее палата представителей впервые в истории отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Он лишился должности после голосования по импичменту. За отставку Маккарти высказались 216 конгрессменов, против — 210. Против него объединились представители демократического меньшинства и правое крыло Республиканской партии. Должность временного спикера занял представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри.