Назван временный спикер конгресса США Временным спикером Конгресса США стал представитель Северной Каролины Макгенри

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Должность временного спикера палаты представителей Конгресса США займет представитель штата Северная Каролина Патрик Макгенри, сообщили в законодательном органе. Он будет занимать пост председателя до выборов постоянного руководителя нижней палаты. Ранее конгрессмены проголосовали за отставку предыдущего спикера Кевина Маккарти.

Согласно правилам, временно исполнять обязанности председателя палаты будет тот, кого предложит сам бывший спикер. Маккарти назвал ряд фамилий, должность займет первый в списке.

Первое имя в предоставленном клерку списке — Патрик Макгенри из Северной Каролины, — объявили в палате.

Ранее сообщалось о том, что конгрессмены впервые в американской истории проголосовали за отставку спикера палаты представителей. Занимавшего эту должность республиканца Кевина Маккарти обвинили в том, что он пошел на компромисс с демократами и обеспечил принятие 45-дневного бюджета, позволившего избежать приостановки работы федерального правительства. Его также заподозрили в «секретной сделке» с президентом США Джо Байденом о финансировании Украины.

Отмечается, что работа законодателей без спикера окажется фактически замороженной. Для возобновления полноценной деятельности члены палаты должны предложить кандидатуру для голосования, после чего пройдут выборы. Организацией данного процесса займется временный спикер. По данным американских СМИ, в настоящее время однозначного фаворита на эту должность нет.