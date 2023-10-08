В США заявили, что план Путина по Украине начал работать CNN: план Путина по созданию противоречий в НАТО во время СВО начал работать

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Владимир Путин

План президента России Владимира Путина по созданию противоречий среди членов НАТО во время военных действий на Украине начал работать, сообщает телеканал CNN. Журналисты считают, что на это указывает согласование временного бюджета правительства США без помощи Киеву.

Путин рассчитывает, что Альянс, который поддерживает Украину, распадется в то время, когда боевые действия идут на истощение. И события последних дней предполагают, что план Путина, возможно, набирает обороты, — говорится в материале.

Аналитики указали на то, что Москва также рассчитывает создать политическую нестабильность в самом Вашингтоне. Эксперты отмечают, что в 2024 году в Соединенных Штатах должны состояться выборы президента, однако их результат на сегодняшний день непредсказуем.

Ранее немецкий еженедельник Spiegel сообщил, что председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «поссорились» из-за Киева. Лидер Евросовета уверен, что при соблюдении определенных условий и выполнении ряда требований Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году. Урсула фон дер Ляйен не оценила его высказывание. Что значат эти разногласия в Евросоюзе по Украине — в материале NEWS.ru.