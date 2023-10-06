«Украина исчезнет с карты»: повлияет ли раскол в Евросоюзе на планы Киева Главы двух европейских организаций поругались из-за вопроса о членстве Украины в ЕС

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «поссорились» из-за Киева, сообщает немецкий еженедельник Spiegel. Один из них уверен, что при соблюдении определенных условий и выполнении ряда требований Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году. Урсула фон дер Ляйен не оценила его высказывание. Что значат эти разногласия в Евросоюзе по Украине — в материале NEWS.ru.

Что сказали в ЕС об Украине

4 октября глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что в случае выполнения всех требуемых условий Украина может вступить в ЕС в 2030 году. В этом же интервью Spiegel он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий.

Как утверждает немецкое издание, Еврокомиссия в тот же день гневно отреагировала на высказывания Мишеля и возмутилась заявлениями о скором присоединении Украины. Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста заявила еженедельнику, что высказывания Мишеля «отчасти неточны». Как пишут журналисты из Германии, между высокопоставленными чиновниками развернулась «причудливая борьба за власть».

Повторятся ли споры между Мишелем и фон дер Ляйен об Украине

Депутат Государственной дума России Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заявил, что перепалка между главой Евросовета и председателем Еврокомиссии серьезна лишь в части распределения полномочий, но не в отношении Украины.

«Вопрос распределения полномочий между разными властными структурами Евросоюза — это вопрос очень больших денег, кто ими будет распоряжаться. В этом вопросе Мишель прав, поскольку Еврокомиссия все же орган исполнительной власти, который обязан осуществлять решения, выработанные Евросоветом», — считает депутат.

По мнению Вассермана, спор между чиновниками о европейском будущем Украины не имеет смысла. Никакие дебаты не дадут шансов Украине просуществовать до 2030 года, считает депутат.

«Украина исчезнет с карты намного раньше, поскольку это инструмент НАТО, а запаса прочности этой организации может хватить, по разным оценкам, только на срок от года до пяти. Так что до 2030 года этот „инструмент“, а по сути своей террористическая организация под названием „Украина“, не просуществует», — считает Вассерман.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Анатолий Вассерман

У гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова другой взгляд на сроки принятия Украины в Евросоюз. В беседе с NEWS.ru он допустил, что она может стать членом через пять — семь лет, если выполнит все рекомендации европейцев по перестройке своего государственного управления и законодательной базы.

«Глава Евросовета Шарль Мишель в своей речи, видимо, решил поддержать Украину, поэтому заявил о ее скором вступлении в ЕС. Ясно, что внутри организации есть разные точки зрения, так что вполне возможно, что так называемые ссоры между Еврокомиссией и Евросоюзом еще повторятся», — резюмировал он.

3 октября газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Евросоюз готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок. По данным издания, в ЕС хотят объявить об этом к концу этого года.

Кто поддержал фон дер Ляйен по Украине

Последствий у спора Мишеля и фон дер Ляйен из-за Украины не будет никаких, поскольку их заявления адресованы разным аудиториям, считает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Мишель дал Украине морковку, назвав 2030 год. Это посыл, чтобы она продолжала воевать дальше, вдохновленная „европейской мечтой“. А фон дер Ляйен уже обратилась к европейским обывателям, пытаясь их успокоить тем, что даже речи о присоединении Украины к ЕС нет, поскольку это дорого. Это и все расхождения между двумя европейскими чиновниками», — заключил политолог в разговоре с NEWS.ru.

По словам Трухачева, в такой ситуации многое объясняет позиция третьего высокопоставленного представителя ЕС — премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

«Он сейчас один из самых влиятельных политиков Евросоюза. Он принял сторону фон дер Ляйен и открытым текстом сказал, что Украину в ЕС никто в обозримом будущем не примет, поскольку это очень накладно. Он подвел своеобразный итог спору», — добавил политолог.

Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press Шарль Мишель

Что в ЕС думают о планах Украины

Общая позиция Евросоюза в отношении Украины определяется возможностью выделения ей финансовой помощи, полагает Анатолий Вассерман. По его мнению, помогая Киеву, европейцы еще не поняли, что США склоняет их к этому процессу, чтобы ослабить ЕС.

«Помощь Украине зависит от того, сколько у Евросоюза еще есть средств, чтобы выбрасывать их на ветер. Но в то же время Украина стала инструментом Вашингтона по разрушению экономики Европы. Потребность у США в этом разрушении сформировалась давно, но сейчас они нашли быстрый и эффективный способ этот процесс ускорить», — убежден депутат Госдумы.

По словам Вассермана, в результате такой политики Вашингтона средств у европейских стран на поддержку Киева становится все меньше. Он полагает, пока еще позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и лидера победившей на парламентских выборах в Словакии партии SMER Роберта Фицо кажутся Европе необычными, но скоро тема отказа от помощи Украине станет популярной. Это значит, что недолго осталось ждать, когда европейские страны вслед за Венгрией и Словакией станут менять свою позицию в отношении Киева, считает депутат.

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Виктор Орбан

Какие страны выступают против военной помощи Украине

5 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи. Это заявление прозвучало после того, как стало известно, что Министерство обороны Словакии планирует передать Украине новый пакет помощи.

Президент Чапутова не может не считаться с результатами парламентских выборов в стране, отмечает Вадим Трухачев.

«Количество голосов, поданных за противников вооружения Украины, в целом превысило треть из общей численности проголосовавших. Противниками остаются партия SMER и Словацкая национальная партия. Это уже сигнал о том, что в этой европейской стране возникли большие вопросы по поводу оказания поддержки Украине. Сама Чапутова настроена проукраински. Словакия все самолеты отдала Украине, сейчас небо страны патрулирует Чехия», — отметил политолог.

По словам Трухачева, словаки поняли, что их ресурсы истощаются, они беднеют. Проголосовав за оппозицию, они послали сигнал Западу: не заставляйте нас делать для Украины более того, чем мы это можем.

Но еще более показательным примером эксперты называют позицию Италии. 4 октября ее министр обороны Гуидо Крозетто заявил, что их страна не располагает неограниченными ресурсами для помощи Украине.

«Проблема в том, что нет неограниченных ресурсов. И с этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла сделать, дополнительных возможностей нет», — цитирует слова министра обороны Крозетто ТАСС.

По мнению Трухачева, не стоит считать, что военная помощь Украине из европейских стран полностью закончится. Она не будет нарастать, немного сократится, чтобы не вызывать раздражения у избирателей. Та же Словакия, перестав поставлять вооружения Украине, может предоставить свою территорию и склады для переброски оружия, не исключает политолог Трухачев.

Читаете также:

«Ужесточение демократии»: на что идет Киев ради американских денег

Пентагон считает последние доллары: что будет с Киевом без оружия и денег

США готовятся открыть новый фронт против РФ. Где он будет?