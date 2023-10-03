Евросоюз готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок, сообщила газета Politico со ссылкой на осведомленные источники. По данным издания, в ЕС хотят объявить об этом к декабрю.
Европейский союз готовится начать переговоры с Украиной о ее будущем вступлении в блок, официальное объявление ожидается уже в декабре, — говорится в материале.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна станет членом Евросоюза в течение двух лет. По его словам, власти Украины не намерены мириться с вариантом медленного развития событий и приложат все усилия, чтобы государство оказалось в рядах ЕС как можно раньше.
В свою очередь зампред Европарламента Катарина Барли сообщила, что Украина не сможет стать членом Евросоюза до 2029 года. По ее мнению, вступление страны в ЕС невозможно в течение следующего созыва ЕП, который будет избран в 2023 году. Зампред ЕП объяснила, что на данный момент Украина не соответствует ни одному из критериев, необходимых для вступления в ЕС.
Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что европейская дипломатия должна мотивировать украинское общество на работу в этом направлении.