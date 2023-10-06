В Госдуме объяснили, почему Украина никогда не вступит в ЕС Депутат Вассерман: запаса прочности Украине хватит на пять лет

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Спор между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен из-за Киева лишен смысла, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, европейским политикам не нужно обсуждать вопрос о том, вступит ли Украина в ЕС в 2030 году, поскольку она не дотянет до этого срока.

Украина — это инструмент НАТО, запаса прочности ей может хватить, по разным оценкам, только на срок от года до пяти. Так что до 2030 года этот инструмент, по сути, террористическая организация, не просуществует, — заявил Вассерман.

По его словам, сходит на нет поддержка Киева европейскими странами.

Сейчас еще мнения [о недопустимости военной помощи Украине], которые высказывают премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава победившей на парламентских выборах в Словакии партии SMER Роберт Фицо, представляются эксцентричными, но скоро их позиция будет популярной в Европе, — полагает народный избранник.

Ранее Мишель и фон дер Ляйен устроили перепалку из-за Украины, пишет Spiegel. Мишель сообщил, что Киев сможет вступить в Евросоюз в 2030 году. Глава Еврокомиссии была раздражена таким заявлением, отмечает издание.

6 октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснил, что 2030 год является лишь приблизительным сроком расширения Евросоюза. Эта дата рассматривается как ориентир для принятия решений. Боррель признал, что руководство ЕС потратило много времени для расширения состава.