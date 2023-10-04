В Италии допустили возможность переговоров Москвы и Киева весной Глава Минобороны Италии допустил возможность переговоров Москвы и Киева весной

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто допустил вероятность диалога между РФ и Украиной по урегулированию будущей весной, пишет ANSA. Он считает, что к тому времени ресурсы обеих сторон могут истощиться.

Я думаю, следующей весной может настать момент, когда стороны исчерпают [запасы] оружия, и, чтобы попытаться что-то изменить, может быть предпринята попытка диалога [между Россией и Украиной], — приводит слова министра агентство.

Крозетто также назвал возможным «российский ответ на украинское контрнаступление» предстоящей зимой.

В начале июня глава итальянского Минобороны заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины вызывает вопросы, а исход его неоднозначен. По его словам, украинцы сами это осознают, поэтому просят у Запада начать поставки оружия. Он при этом признался, что «не может объяснить» намерения Запада по мирному урегулированию конфликта с помощью поставок оружия Киеву.

Ранее Крозетто подчеркивал, что для прекращения конфликта на Украине Москва и Киев должны сесть за стол переговоров. По его мнению, побудить противоборствующие стороны к переговорам должен посредник, на его роль может претендовать Китай. При этом Крозетто добавил, что Италия продолжит поставлять ВСУ оружие и боеприпасы.