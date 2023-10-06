Названа возможная дата вступления Украины в Евросоюз Политолог Кортунов: Украина может стать членом Евросоюза через пять-семь лет

Фото: president.gov.ua

Украина может стать членом Евросоюза через пять-семь лет, сообщил NEWS.ru гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, Киев в ЕС сейчас никто принимать не будет, поскольку страна находится в состоянии вооруженного конфликта и с экономикой дела не лучше.

В самом ближайшем будущем Украина ни при каких обстоятельствах не станет членом ЕС. Страна находится в состоянии вооруженного конфликта, с экономикой дела не лучше. Естественно, что Украину никто принимать не будет, к тому же это потребует консенсуса внутри Евросоюза, которого будет очень трудно достичь. В лучшем случае для Украины можно говорить о сроках в пять-семь лет, — сообщил Кортунов.

Он добавил, что и это возможно, если Киев будет выполнять все рекомендации ЕС по перестройке своего государственного управления и законодательной базы. Это сложно, даже если отвлечься от нынешнего конфликта, констатировал эксперт.

Глава Евросовета Шарль Мишель в своей речи, видимо, решил поддержать Украину, поэтому заявил о ее скором вступлении в ЕС. Ясно, что внутри ЕС есть разные точки зрения, так что вполне возможно, что так называемые ссоры между Еврокомиссией и Евросоюзом еще повторятся, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится начать официальные переговоры с Украиной по вступлению в блок. В ЕС хотят объявить об этом к декабрю.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Украине предстоит проделать сложный путь для вступления в Евросоюз. Он подчеркнул, что европейская дипломатия должна мотивировать украинское общество на работу в этом направлении.