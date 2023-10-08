Залужный рассказал, кто склонил Байдена отправлять оружие на Украину Залужный: Байден начал военную поддержку Украины из-за влияния Милли

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Экс-председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли оказал влияние на президента Соединенных Штатов Джо Байдена в вопросе поставок оружия и военной техники на Украину, заявил The Wall Street Journal главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, в феврале 2022 года в первые часы российской спецоперации он просил у Милли повлиять на американскую администрацию в вопросе поддержки украинских войск.

Марк Милли сыграл решающую роль в формировании реакции администрации Байдена на спецоперацию России. Также Милли склонил и других генералов НАТО на сторону Киева, — заявил Залужный.

Милли покинул свою должность 30 сентября 2023 года, его сместил генерал Чарльз Браун — младший, который до недавнего времени являлся начальником штаба ВВС США.

Ранее Милли заявлял, что контрнаступление украинских войск не поможет Киеву вернуть потерянные территории, так как выбить подразделения ВС России уже не удастся. Кроме того, он называл США, Россию и Китай ключевыми игроками в формирующемся многополярном мире, хотя в течение короткого периода времени после падения Берлинской стены в 1989 году именно Соединенные Штаты были единственной сверхдержавой.