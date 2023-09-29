Стало известно, кто стал начальником Генштаба США Чернокожий генерал Браун возглавил Комитет начальников штабов США

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Генерал Чарльз Браун-младший

Генерал Чарльз Браун — младший вступил в должность председателя Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США, сообщает РИА Новости. Браун стал вторым в истории страны афроамериканцем на высшей ступени в военной иерархии после Колина Пауэлла.

Торжественная церемония ухода в отставку с этого поста генерала Марка Милли и передачи им полномочий Брауну состоялась с участием президента США Джо Байдена и шефа Пентагона Ллойда Остина на военной базе Майер — Хендерсон Холл в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния).

Браун являлся до недавнего времени начальником штаба ВВС США. В прошлом он занимал командные должности в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Милли ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что его подобное развитие событий не удивляет, поскольку «война на бумаге и настоящая война — это разные вещи».

Ранее Милли заявил, что США, Россия и Китай выступают в качестве сверхдержав в формирующемся многополярном мире. По словам военачальника, в течение короткого периода времени после падения Берлинской стены в 1989 году Соединенные Штаты Америки были единственной сверхдержавой.