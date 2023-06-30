Генерал США признал контрнаступление ВСУ «долгим и кровавым» Глава КНШ ВС США Милли: контрнаступление Украины идет медленнее, чем ожидалось

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины происходит медленнее, чем ожидалось. При этом он подчеркнул, что его подобное развитие событий не удивляет, поскольку «война на бумаге и настоящая война — это разные вещи». Свое мнение Милли высказал в ходе выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне, его слова приводит ТАСС.

Происходит ли это медленнее, чем предсказывали расчеты на компьютере или разные люди? Да. Я же говорил, что это займет от 6 до 10 недель, оно будет очень сложным, очень долгим и очень-очень кровавым. Ни у кого здесь иллюзий быть не должно, — сказал военный.

Он также отметил, что для США положение, которое можно будет назвать победой Украины, — «это свободная, независимая, суверенная страна с территорией в полном составе».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы готовы продолжать вооруженный конфликт на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что не может делать прогнозы по срокам окончания в стране боевых действий. При этом министр указал на то, что каждый день работает для того, чтобы конфликт закончился как можно скорее.