Опубликовано видео артиллерийского поражения движущегося танка ВСУ Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Артиллеристы Вооруженных сил России подбили танк ВСУ в боях на Запорожском направлении, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram. На кадрах видно, как артиллерийский расчет нанес прицельный удар по украинской бронемашине, которая двигалась под прикрытием лесополосы в сторону огневой позиции.

Выдвигающийся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня танк ВСУ уничтожен точным попаданием, — сказано в публикации.

Ранее в пресс-центре Западной группировки ВС РФ сообщили, что ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации выполнили 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Общее количество потерь противника оценивается как более четырех взводов живой силы.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российская группировка уничтожила две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

До этого стало известно, что на северном фланге Артемовского направления российские войска улучшили свои позиции. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что зафиксировано расширение серой зоны примерно на 200 метров. В последние дни бойцы ВСУ предпринимали попытки вытеснить подразделения ВС РФ по рубежу Клещеевка — Курдюмовка — Андреевка, но все они были нивелированы.