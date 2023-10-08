Названа новая цель ВС России на Украине Военэксперт Боснич: базы ВСУ с истребителями F-16 станут новой целью ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые базы Вооруженных сил Украины станут целями российской армии, заявил геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS. По его словам, там ВСУ будут хранить переданные им американские истребители F-16.

Военный эксперт уверен, что ВСУ разместят военную технику в нескольких городах страны, среди них Львов, Одесса и Николаев. Американские истребители станут для украинской армии «логистическим кошмаром», добавил Боснич. По его словам, расходы на эти самолеты будут огромными.

В то же время эксперт отметил огромные потери авиационных подразделений ВСУ. По его словам, украинская армия неспособна противостоять ВС РФ.

Авиация киевского режима понесла серьезные потери, а ее авиабазы либо уничтожены, либо повреждены безвозвратно в результате российских высокоточных ударов с большой дальности. Это фактически сделало невозможным нанесение массовых авиаударов по российским позициям, — заявил Боснич.

Ранее сообщалось, что Румыния приступила к переброске на границу с Украиной зенитных ракетных комплексов. По данным агентства Reuters, средства противовоздушной обороны размещаются вблизи населенных пунктов на Дунае. Источники агентства считают, что Румыния пошла на такие меры из-за роста напряженности в регионе.