Во Франции сравнили Путина с агентом 007 и усомнились в вакцине от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b4117c0a-dc8b-11ea-83db-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французская газета Liberation поместила на обложку нового номера изображение президента России Владимира Путина в костюме суперагента Джеймса Бонда. Вместо пистолета у него в руках шприц с российской вакциной от коронавируса.

Подпись к изображению гласит : «Завтра не умрёт никогда» — так называется один из фильмов бондианы. Российской разработке и ситуации с эпидемией во Франции посвящено четыре первых полосы, передаёт РИА Новости.

Авторы основного материала поясняют, что название «Спутник V» препарат получил в честь искусственного спутника, который «удивил весь мир», опередив в октябре 1957 года США в космической гонке.

При этом публицисты выражают удивление той скоростью, с которой российский Путин объявил о вакцине. Они задаются вопросом, что это: скорость или спешка, и напоминают о сомнениях в серьёзности клинических исследований. Всемирная организация здравоохранения также очень осторожно отреагировала на российские заявления, отмечают журналисты.

Помимо этого, Liberation опубликовала статью швейцарского эксперта-генетика Франсуа Баллу, который называет опасным заявление о создании российской вакцины, так как оно, на его взгляд, является следствием «политического решения, применяемого в рамках бешеной гонки».

Исследователь упрекает Россию в том, что она отказалась от необходимых в подобных ситуациях атрибутов вроде медицинского консенсуса и «пренебрегла международными стандартами», чтобы «утереть нос западным демократиям, начиная с американцев».

Газета пытается ответить на вопрос «Является ли в итоге Путин спасителем мира?» в редакторской колонке.

Российский президент — единственный, убеждённый в том, что его лаборатории создали чудо-вакцину против COVID. И скептицизм научного сообщества его скорее не беспокоит: зачем обременять себя мнениями экспертов, когда можно обогнать всю планету? — сказано в материале.

По словам автора, Путину важно первым «пометить ещё нетронутую территорию» вакцины против коронавирусной инфекции. Вместе с тем, делает вывод автор, подобное стало возможным в результате соперничества мировых лидеров, что лишь усиливает страх всего мира перед второй и третьей волнами эпидемии.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что российская вакцина, разработанная центром Гамалеи, первой в мире прошла процедуру регистрации. Препарат создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

При этому ещё два месяца назад Россия запатентовала новую вакцину.

В широкий оборот она поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство препарат не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических. Однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого будет расширен круг добровольцев и применён более глубокий анализ результатов.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.