На Украине прогремела новая серия взрывов: удары после ЧП на Крымском мосту

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В ночь на 19 июля в нескольких городах Украины прогремели мощные взрывы, а также была объявлена воздушная тревога. Так, удары продолжаются вторую ночь подряд после теракта на Крымском мосту, в результате которого погибли два жителя Белгородской области.

Сразу в нескольких украинских городах прозвучали мощные взрывы

Telegram-канал «Военная хроника» в ночь на 19 июля сообщил о мощном взрыве в Харькове. Предварительно, удар пришелся на зону логистического терминала Основянского района и на склад боеприпасов. Кроме того, сильные взрывы раздались в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях Украины. Местные власти пока не комментируют ситуацию.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» рассказал, что Вооруженные силы России атаковали объекты украинской армии. Сообщается об ударах по Запорожью, Павлограду и Одессе. Кроме того, по данным канала, российские дроны-камикадзе приближаются к Харькову. Согласно информации военкоров, украинскую инфраструктуру атаковали с помощью беспилотников «Герань».

Также «Калибр» ударил по цели в районе «Совиньон», где расположен «Рыбный порт». По данным канала, зафиксирован вылет четырех Ту-22м3 с аэродрома Моздок на Северном Кавказе и четырех Ту-22м3 вдоль восточной границы.

Массированная комбинированная атака была нанесена по одесским целям. ВКС России запустили Х-22, а ВМФ выпустили «Калибры», также атакуют «Шахиды», сообщает «РВ». Украинская сторона сообщает о ракетном ударе ВС РФ по Запорожью и взрывах в Черкасской области.

Еще один мощный взрыв раздался в городе Ильичевск Одесской области, сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, удар был нанесен по топливному хранилищу. Местные власти не комментировали информацию. Как сообщают военкоры, российские «Герани» подлетают к Одессе со стороны моря.

Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

В ночь на 19 июля зазвучали сирены в Харьковской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в Киеве и в подконтрольных Киеву частях Запорожской области. Позже стало известно, что воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Удары по Украине наносятся второй день подряд

Ночью 18 июля украинские СМИ уже сообщали о мощных взрывах в Одессе и Николаеве. При этом в Одессе было как минимум пять прилетов, а издание «Украина.ру» сообщило об ударе по аэродрому Арциз в Одессе, откуда в последнее время обычно «вылетают и хранятся все БПЛА ВСУ».

Также взрывы произошли в Николаевской и Харьковской областях. В Николаеве произошел пожар, сообщал глава областной администрации Виталий Ким. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» рассказывал о возгорании на нефтебазе в Очаково и о взрывах вблизи Черноморска.

Возмездие за теракт на Крымском мосту

Ранее, 18 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что удары в порту Одессы были возмездием за теракт на Крымском мосту. По данным Министерства обороны России, армия нанесла групповой удар высокоточным оружием морского базирования по украинским целям.

Что произошло на переправе через Керченский пролив

17 июля в районе 03:00 часов у Крымского моста раздались два взрыва. После этого движение транспорта было прекращено. В результате ударов по переправе два пролета были повреждены.

Из-за теракта на мосту погибли женщина и мужчина. Эту информацию подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Дочь пары выжила, но получила ранения средней тяжести. Она находится под наблюдением врачей.

В Кремле тем временем не сомневаются, что за терактом на переправе через Керченский пролив стоит Киев. Песков сообщил, что предложения об ответных мерах и усилению защиты Крымского моста находятся в процессе подготовки.