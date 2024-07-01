Испанцы повторили рекорд сборной России на Евро Сборная Испании 17 раз пробила по воротам команды Грузии и повторила рекорд РФ

Фото: IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye/Global Look Press

Игроки сборной Испании

Сборная Испании по футболу повторила достижение россиян по числу ударов по воротам соперника на протяжении тайма в рамках чемпионата Европы, пишет издание Opta. Так, 30 июня в первой половине матча 1/8 финала против Грузии испанцы ударили по воротам 17 раз. Сама встреча завершилась победой команды Испании со счетом 4:1.

До этого рекорд европейских чемпионатов по данному показателю удерживала сборная России. На Евро-2008 россияне 17 раз пробили по воротам шведской сборной. Это также случилось в первом тайме матча.

Ранее действующий чемпион Европы по футболу, сборная Италии, проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала и вылетела из турнира. Игра прошла на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 2:0.

Швейцарский игрок Ремо Фройлер с передачи Рубена Варгаса открыл счет на 37-й минуте. На второй минуте второго тайма второй мяч в ворота итальянцев отправил сам Варгас.

В итоге суперкомпьютер Opta назвал сборную Англии главным претендентом на победу в чемпионате Европы по футболу. В тройке главных фаворитов также оказались национальные команды Испании и Германии. Англичанам искусственный интеллект дает 20% на победу. Сборные Испании и Германии получили по 17,2% и 15,8% соответственно.