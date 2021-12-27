Сын и внук Никулина: Петросян изжил себя, Харламов и Воля устарели

Директор Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин и его сын, руководитель пресс-центра цирка Юрий Никулин — младший, оценили уровень юмора в России. Потомки народного артиста СССР Юрия Никулина заявили в беседе с NEWS.ru, что Евгений Петросян «давно изжил себя» и «совершенно не меняется» с годами. По мнению сына и внука Никулина, резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов также устарели, а само шоу ТНТ они назвали «балаганом для публики, которая хочет смеяться смехом животных».

Если брать Петросяна, он не меняется совершенно, это всё то же самое. А это уже никому не интересно. Прогресс интересен. А здесь, когда всё на одном уровне идёт, это скучно. Ну, раз, два, три — ну и что? Он себя изжил давно, — рассказал Максим Никулин.

Юрий Никулин — младший согласился с мнением отца и добавил, что считает устаревшим не только Петросяна, но и резидентов Comedy Club Волю и Харламова. Он отметил, что за 15 лет их шутки не поменялись.

Проблески бывают у них. Но именно проблески. А если в целом брать, то там всё ниже пояса. Если сравнивать с миром цирка, то это балаган. Вот есть цирк — искусство. А есть балаган — на потребу. Для публики, которая хочет смеяться смехом животных, не думая. Потому что там юмор чисто ассоциативный и глубины-то никакой нет, всё плоское, — отметил руководитель цирка на Цветном бульваре.

Говоря о высококлассных юмористах, Максим Никулин выделил артиста Сергея Светлакова и ведущего программы «Вечерний Ургант» на Первом канале Ивана Урганта.

Есть замечательные ребята, тот же Светлаков. У него очень хорошее чувство юмора, он смешной. Ваня Ургант мне нравится, ну, дано человеку. Я у него пару раз был на передаче, одно удовольствие с ним разговаривать. У него всё-таки и образование, и воспитание, среда немножко другая, — подчеркнул сын Юрия Никулина.

Ранее Максим Никулин объяснил в беседе с NEWS.ru, почему его отец, со дня рождения которого 18 декабря исполнилось 100 лет, с осторожностью относился к власти и однажды пригрозил Михаилу Горбачёву тиграми. Сын народного артиста СССР признался, что несколько лет назад, оказавшись в патовой ситуации, сам решился «попугать» власть, и рассказал, что из этого вышло.