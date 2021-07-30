Павел Воля рассказал, куда тратит гонорары

Павел Воля рассказал, куда тратит все заработанные деньги. По словам артиста, все его гонорары уходят на жену, о чём ведущий Comedy Club рассказал в эфире YouTube-шоу «Дерзкая готовка», ведущей которого и является супруга юмориста Ляйсан Утяшева.

Гимнастка задала мужу-артисту вопрос, в какой валюте он хранит деньги.

Я не храню деньги, ты прекрасно это знаешь. Я всё трачу на жену. Покупаю ей платья, чтобы она красивая на кухне была и снималась, дорогие украшения, — ответил ведущий.

Также Павел Воля рассказал, как супруга сумела его покорить. Девушка в тот момент впервые пришла к нему в гости.

Когда в моей холостяцкой квартире появилась ты, ты была единственная, кто увидел бардак, прибрался и приготовил суп, — признался комик.

Именно тогда, рассказал артист, он понял, что Ляйсан — его судьба.

Ранее Павел Воля рассказал, кого он видит в качестве представительницы России на конкурсе «Евровидение». По мнению резидента Comedy Club, с этой задачей прекрасно справилась бы певица Надежда Кадышева.