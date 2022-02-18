«Ну вас к чёрту»: как Нагиев открыл новый сезон КВН без Маслякова и Гусмана

17 февраля в Театре Российской Армии состоялись съёмки первой игры 1/8 финала высшей лиги КВН, на записи которой впервые не было ни заболевшего коронавирусом ведущего Александра Маслякова, ни постоянного члена жюри Юлия Гусмана (его заменил юморист Александр Ревва). Присутствовавшие в зале зрители рассказали NEWS.ru, что представший в новом качестве временный ведущий КВН Дмитрий Нагиев стал объектом шуток команд и заметно нервничал: он накричал на одного помощника Маслякова, другого послал к чёрту и задел комика Дмитрия Хрусталёва, которому вскоре также предстоит вести КВН. Подробности съёмок игры, открывшей 61-й сезон КВН, — в нашем материале.

«Это что за Лжедмитрий пытается подсидеть нашего царя?»

Перед началом записи гендиректор Первого канала, председатель жюри КВН Константин Эрнст объяснил, почему телезрители впервые не увидят за стойкой Александра Маслякова, пожелал ему скорейшего возвращения и представил временного ведущего игры Дмитрия Нагиева как «малоизвестного, но подающего надежды». Болельщики команд-участниц («Доктор Хаусс» (Могилёв, Республика Беларусь), «Те самые» (СтГАУ, Ставрополь), «Красный лис» (Владивосток, Приморский край), «Не кипишуй» (Нур-Султан) и сборная города Егорьевска) оценили шутку Эрнста. А вот сам Нагиев, по их наблюдениям, ощущал себя не в своей тарелке.

Чувствую себя неловко. В прежних программах, которые я вёл, пытался шутить я, а сегодня, я надеюсь, будут шутить команды, — сказал со сцены Дмитрий Нагиев.

Тем не менее шоумен не удержался и отпустил несколько острот по случаю. Так, он, одетый в жилетку на голое тело, назвал себя «первым ведущим, галстук которого стоит дороже, чем у предыдущего».

Команды также подшучивали над заменой ведущего: называли Дмитрия Александром Васильевичем Нагиевым и сделали вывод, что слухи о баснословных гонорарах Нагиева являются ложными, так как они знают «человека побогаче, который нанял Нагиева, чтобы не ходить на работу».

Что за Лжедмитрий пытается подсидеть нашего царя? Ну чё, влип, очкарик? — пошутила в сторону Дмитрия Нагиева одна из команд.

Другой коллектив во время выступления «ответил на звонок» Маслякова и отчитался перед ним о ходе игры: «Часик погудели, со скрипом начали, Нагиев „тащит“. В пиджаке, да. Да, и остальная одежда на нём тоже есть».

Почему Нагиев послал к чёрту помощника Маслякова и задел Хрусталёва

Во второй половине игры, после «разминки», когда от Нагиева как ведущего потребовалось большее участие, чем наблюдать со своего места выступления команд, он, по словам зрителей, допустил сразу несколько отступлений от сценария. Например, часть игры Дмитрий Нагиев решил провести из зала сидя на стуле. Он объяснил, что плохо видит команды со своего места.

Как Александр Васильевич простоял столько лет за этой тумбой? Ни черта же не видно. Поэтому, наверное, и не смеялся никогда, — предположил, спустившись со сцены, Нагиев.

Ведущий телепередачи «КВН» Александр Масляков Maxim Burlak/Global Look Press

Зрители рассказали, что после одного из конкурсов ведущий запутался, в какой очередности объявлять ожидающие оценок команды, и попросил подсказки у помощника Александра Маслякова, который находится в зале напротив ведущего за компьютером и занимается подсчётом баллов. Однако тот никак не отреагировал на вопрос Нагиева, из-за чего шоумен был вынужден повысить тон.

Ну что ты сидишь? Головой кивай, реагируй, когда я спрашиваю, — сделал замечание Дмитрий Нагиев.

Ещё один инцидент случился во время записи традиционных слов благодарности спонсорам команд. Именно эта часть программы недавно стала причиной скандала на юбилейной игре КВН, посвящённой 60-летию игры: Александр Масляков, озвучивая благодарность от команды Белорусского государственного университета (БГУ) за помощь в подготовке выступления, назвал фамилии трёх человек, которые находились в международном розыске. В случае с Нагиевым оплошность была скорее технической, вызванной его неопытностью, но также вывела ведущего из себя.

Название одной компании, которую благодарила команда устами Дмитрия Нагиева, было произнесено им с такой интонацией, что зал взорвался смехом и перекрыл голос самого ведущего. После чего из-за кулис вышел член съёмочной группы и попросил Нагиева записать ещё один дубль. Зрители подумали, что причиной «брака» стала именно их бурная реакция, однако не смогли сдержаться и во второй раз. Помощник Маслякова снова предстал перед Нагиевым и повторил просьбу.

Ну вас к чёрту, — бросил в сердцах Нагиев.

Как он объяснил зрителям, причиной пересъёмки стали требования к определённому порядку произношения ФИО спонсоров, о котором временный ведущий не знал.

По мнению членов жюри, выступавших с финальным словом, Дмитрий Нагиев достойно справился со своей задачей и сумел создать уникальную атмосферу во время игры. Так, Дмитрий Хрусталёв, которому вскоре также предстоит стать временным ведущим КВН, признался: глядя на работу Нагиева, он задумался, как ему придётся сложно.

Вот и подумай, надо ли тебе это... с твоей бородёнкой, — по-дружески поддел коллегу Нагиев.

Дмитрий Хрусталёв Александр Авилов/АГН «Москва»

Константин Эрнст в конце программы произнёс небольшую речь, обращённую к отсутствовавшему Маслякову, в которой оценил работу Дмитрия Нагиева: «Александр Васильевич, как вы сказали, я за всем присмотрел. Декорации отличные, команды бойкие, молодой справился». «Спасибо за „молодого“», — кивнул ведущий, которому в апреле исполнится 55 лет, после чего первым ушёл за кулисы по окончании съёмки.

Увидеть первую игру высшей лиги КВН сезона 2022 года с Дмитрием Нагиевым в роли ведущего можно будет в эфире Первого канала 26 февраля.