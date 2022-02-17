Нагиев рассказал, почему именно он заменил Маслякова в КВН

Шоумен, телеведущий Дмитрий Нагиев объяснил, почему именно он стал ведущим КВН вместо заболевшего коронавирусом Александра Маслякова. Об этом Нагиев рассказал 17 февраля во время записи первой игры нового 61-го сезона высшей лиги КВН, сообщили NEWS.ru присутствующие в зале зрители.
Сначала я был зрителем. Потом снял штаны (поучаствовал в номере одной из команд в качестве приглашённой звезды. — NEWS.ru) и попал в жюри. Ну а уж оттуда-сюда, на место Александра Васильевича. Я так понимаю, у всех такой же путь? — пошутил Дмитрий Нагиев.
Ранее телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал об ощущениях от ведения КВН, где он временно заменил многолетнего ведущего программы Александра Маслякова-старшего, который заболел коронавирусом и проходит курс реабилитации. Шоумен признался, что чувствует себя неловко.
Следующие четыре игры 1/8 финала нового сезона высшей лиги КВН проведут Дмитрий Хрусталёв, Валдис Пельш, Андрей Бурковский и Иван Ургант.