Нагиев рассказал, почему именно он заменил Маслякова в КВН

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал об ощущениях от ведения КВН, где он временно заменил многолетнего ведущего программы Александра Маслякова-старшего, который заболел коронавирусом и проходит курс реабилитации. Своими впечатлениями Нагиев поделился в самом начале записи первой игры нового 61-го сезона высшей лиги КВН. Об этом NEWS.ru сообщили присутствующие в зале зрители.

Телеведущий Дмитрий Нагиев рассказал об ощущениях от ведения КВН, где он временно заменил многолетнего ведущего программы Александра Маслякова-старшего, который заболел коронавирусом и проходит курс реабилитации. Своими впечатлениями Нагиев поделился в...