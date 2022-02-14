Представитель Маслякова перечислил всех новых ведущих КВН

Первые игры нового сезона высшей лиги КВН проведут Дмитрий Хрусталёв, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант. Об этом в интервью РИА Новости сообщил представитель Александра Маслякова — младшего. Они временно заменят многолетнего ведущего игры Александра Маслякова — старшего, который заболел коронавирусом и проходит курс реабилитации.

Хрусталёв, Нагиев, Пельш, Гусман, Бурковский и, по-моему, Иван Ургант, — перечислил временных ведущих собеседник агентства.

Ранее в Instagram-аккаунте КВН было опубликовано видео, где сам Масляков рассказал, что заболел коронавирусом, в связи с чем вынужден пропустить первые игры нового сезона. На это время его место займут известные кавээнщики и люди, «не чуждые» программе.

Также сообщалось, что новым ведущим КВН может стать Дмитрий Нагиев. В частности, Нагиев будет участвовать в съёмках 1/8 финала, которые стартуют 17 февраля.

При этом директор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин ранее в беседе с NEWS.ru раскритиковал современный КВН и признался, что программа Александра Маслякова в нынешнем виде вообще не вызывает у него улыбку.