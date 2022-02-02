Телеведущий Масляков заболел коронавирусом и пропустит начало сезона КВН

Бессменный ведущий Клуба весёлых и находчивых Александр Масляков заболел коронавирусом, об этом он сообщил в видеообращении на странице игры в Instagram. Отмечается, что Масляков пропустит начало нового сезона КВН. Вместо него ведущими будут приглашённые известные игроки и люди, «не чужие игре и передаче».

К сожалению, меня сегодня нет с вами, COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома, — сказал он.

В России ранее был зафиксирован новый рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом — 141 883 случая за сутки. Предыдущий максимум был отмечен 1 февраля и составлял 125 836 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 12,1 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализирован 17 201 человек. Из больниц по выздоровлении выписаны 48 426 россиян. Всего за время пандемии число выздоровевших перевалило за 10 млн человек.