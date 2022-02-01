В России обновился рекорд заболеваемости COVID – 141 883 случаев за сутки

В России зафиксирован новый рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом — 141 883 случая за сутки. Предыдущий максимум был отмечен 1 февраля и составлял 125 836 случаев. Общее количество заболевших с начала пандемии превысило 12,1 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За 24 часа госпитализирован 17 201 человек. Из больниц по выздоровлению выписаны 48 426 россиян. Всего за время пандемии число выздоровевших перевалило за 10 млн человек.

За сутки от коронавируса скончались 678 жителей России. Общее количество жертв инфекции на сегодняшний день составляет 332 690 человек.

Лидерами по уровню заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В них за сутки выявлено 23 784, 19 234 и 10 188 новых случаев заражения соответственно.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что часть из заразившихся коронавирусом россиян даже не подозревают об этом. По её словам, бессимптомно переносят недуг 17-20% заболевших. Она также отметила, что в ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. По этой причине «омикрон» преимущественно поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни.