Попова рассказала, сколько россиян болеют COVID бессимптомно

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России замечен стремительный рост заболеваемости коронавирусом. Во многом этому способствует тот факт, что некоторые люди даже не знают, что заражены. По её словам, на текущий день 17-–0% россиян переносят заболевание бессимптомно, пишет РИА Новости.

Если говорить о Москве, 40% людей, у которых нет симптомов, — это хороший показатель. В целом по стране удельный вес бессимптомных форм составляет от 17% до 20%, — сказала Попова.

Она отметила, что в России развивается тестирование на коронавирус, чтобы выявлять людей, которые распространяют вирус. Их изоляция позволяет сократить количество контактов. Таким образом, удаётся сократить заболеваемость, а также число тяжёлых случаев заражения, так как некоторые граждане находятся в группе риска. В частности, речь идёт о непривитых, пожилых людях и детях.

Ранее Попова рассказала, что в ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Именно поэтому новый штамм «омикрон» преимущественно поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни.