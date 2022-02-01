Попова рассказала о новой мутации коронавируса в организме человека

В ходе мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Именно поэтому новый штамм «омикрон» преимущественно поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни. Однако нельзя исключать, что он не восстановит свою способность в будущем.

Попова отметила , что в ходе своего существования вирус постоянно меняется, находясь в поиске наиболее оптимальной формы, которая лучше всего адаптирует его к организму человека.

В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань. Никто не говорит, что он не восстановит такую способность, но вот сегодня он такой, — сообщила она.

Глава Роспотребнадзора отметила, что чаще всего «омикрон» поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит. При этом дети, заболевшие коронавирусом, могут получить бронхит.

По словам Поповой, тяжёлые формы заболевания, которые наблюдались раньше, «омикрон» не вызывает. Однако точно сказать, какие от него могут последовать осложнения, нельзя, так как прошло ещё очень мало времени. Предыдущие версии коронавируса могли вызывать отдалённые последствия. Поэтому в сложившейся ситуации важнее всего не заболеть, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Ранее Анна Попова сообщила, что в настоящее время в России не идёт речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу. По её словам, несмотря на рост заболеваемости, в стране используются отработанные противоэпидемические меры.