Попова исключила вариант нового локдауна в России

В настоящее время в России не идёт речь о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах по противодействию коронавирусу. Об этом в интервью РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, несмотря на рост заболеваемости, в стране используются отработанные противоэпидемические меры.

Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию, — сообщила Попова.

По её словам, несмотря на то, что в России продолжает расти количество заболевших, на сегодняшний день имеются понятные, отработанные противоэпидемические меры и средства диагностики, которые активно применяются на практике. В частности, речь идёт о системе информирования населения по телефону 122.

Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы, — сказала Попова.

Ранее Анна Попова сообщила о том, что привитым от коронавируса людям в случае контактов с больными не нужно соблюдать семидневный режим самоизоляции. Однако делать подобное разрешается лишь в случае, если у контактировавшего нет никаких симптомов заболевания.