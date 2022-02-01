Привитым от COVID-19 разрешили не изолироваться после контактов с больными
Глава Роспотребнадзора Попова: привитым от COVID-19 можно не изолироваться после контактов с больными
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
03:42, 02 февраля 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Привитым от коронавируса людям в случае контактов с больными не нужно соблюдать семидневный режим самоизоляции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. При этом она подчеркнула, что делать подобное разрешается лишь в случае, если у контактировавшего нет никаких симптомов заболевания.
Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов, — заявила Попова.
По её словам, по этому поводу существует ряд исследований, которые показывают, что у таких людей концентрация вируса гораздо меньше и период его выделения составляет непродолжительное время.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что пик заболеваемости коронавирусом наступит к середине февраля. А иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти ещё по меньшей мере две недели. После этого ситуация на некоторое время стабилизируется, а затем начнётся медленный спад.