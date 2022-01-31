Иммунолог спрогнозировал сроки роста заболеваемости коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти ещё по меньшей мере две недели, ожидаются новые рекорды по госпитализации как в Москве, так и в других регионах. После этого ситуация на некоторое время стабилизируется, а затем начнётся медленный спад. Такой прогноз дал иммунолог Николай Крючков, пишут «Известия».

Я думаю, что ещё минимум 2,5 недели мы будем наблюдать усиленный рост. Дальше будет короткая фаза стабилизации: медленный спуск — в 2–2,5 раза медленнее, чем был подъём, — сказал специалист.

Он также предупредил, что в России может появиться подтип штамма «омикрон» ВА.2, вызвавший мощный всплеск заболеваемости в Дании. Он обладает более высокой заразностью, чем предшественник, поэтому в случае его прихода в страну суточный прирост заражений вновь может превысить 100 тысяч случаев.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова предположила, что относительно спокойная ситуация по коронавирусу в России наступит весной и летом, после спада текущей волны. При этом она отметила, что «омикрон» может стать не последним штаммом в пандемию COVID-19.

В минувшие сутки в России был зафиксирован новый антирекорд заболеваемости — выявлено 124 070 новых случаев заражения.