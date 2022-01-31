Россия обновила рекорд по числу заражений COVID – 124 070 случаев в сутки

В России обновился рекорд по суточному приросту заражений коронавирусом. За последние 24 часа выявлено 124 070 новых случаев. Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 11,8 млн человек, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

За сутки госпитализированы 9 090 заболевших. При этом по выздоровлению выписаны из больниц 30 130 пациентов. Жертвами инфекции за всё время пандемии стали 331 349 жителей России. Из них 621 человек скончался за последние 24 часа.

Показатель заболеваемости за прошедшую неделю возрос на 102,8% по сравнению с предыдущей неделей. Рост заболеваемости зафиксирован в 83 регионах, в 19 из них отмечено увеличение более чем в среднем по стране.

Показатель госпитализации за неделю вырос на 40,4%. Увеличение госпитализаций произошло в 80 регионах страны, в 38 регионах — более чем в среднем по России.

В Москве за сутки выявлено 23 417 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 1407 человек, выписаны — 5805. Скончались 75 человек.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова заявила, что весной и летом в России наступит относительно спокойная ситуация по коронавирусу. Эксперт уверена, что из-за сильного всплеска заболеваемости у россиян сформируется иммунитет к данному штамму. При этом она отметила, что «омикрон» может стать не последним штаммом в пандемию COVID-19.